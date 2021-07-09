В центре Ростова устраняют порыв на водопроводе

В центре Ростова ремонтируют водопровод Фото: "КП" Архив

В центре донской столицы случился порыв на водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Инцидент произошел в пятницу, 9 июля, около четырех часов вечера на пересечении проспекта Театрального и улицы Красноармейской. Стоит отметить, что эта водопроводная сеть имеет диаметр 600 миллиметров.

После сообщения о порыве на место происшествия выехали сразу две аварийные бригады.

- На текущий момент проводятся работы по локализации места повреждения сети, устранению течи воды на рельеф и переключению запорной арматуры для минимизации количества отключенных потребителей, - говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что проведение восстановительных работ строго контролируется городской мэрией.

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