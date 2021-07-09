В Ростове за неуплату налогов осудят местного бизнесмена

За неуплату налогов осудят местного бизнесмена Фото: "КП" Архив

В Ростове под суд отправится директор коммерческой организации, занимающейся строительством гидротехнических сооружений. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов".

Следователи выяснили, что с 2017 по 2020 год обвиняемый вносил фальшивые данные в налоговые декларации о якобы сотрудничестве более, чем с шестью фирмами, уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость. Таким образом он задолжал более 20 миллионов рублей.

- В ходе расследования уголовного дела следователем в целях обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест в сумме более 28 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Сейчас уже собрано достаточное количество доказательств и дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

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