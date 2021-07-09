Ростовчанин требует оборудовать велодорожки на некоторых улицах донской столицы

В Ростове просят оборудовать велодорожки Фото: Павел КЛОКОВ

Ростовчанин обратился к властям с просьбой оборудовать велодорожки на некоторых улицах города. Он опубликовал соответствующую петицию на портале "Активный ростовчанин".

По его словам ширина ряда автомагистралей позволяет это сделать. Молодой человек даже приложил к своему обращению фотографии улиц, на которых можно сделать подобную реконструкцию.

- Велоинфраструктура требуется не только велосипедистам, но и пользователям других средств индивидуальной мобильности, например, самокатов. Ростов-на-Дону, как и другие города страны, столкнулся с проблемой самокатов, заполонивших тротуары. Решение этой проблемы давно придумано и существует в мировой практике - велодорожки и велополосы, - написал горожанин.

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Вождение этого вида транспорта уже неоднократно привело к травмоопасным ситуациям.