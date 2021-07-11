Народный календарь на 11 июля: полотно из крапивы было лучшим средством от боли в пояснице

Народный календарь на 11 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 11 июля: наши предки считали, что, если в этот день лес шумел без ветра, то это к дождю. Клен "плакал" за 3-4 дня до дождя. Если кукушка не куковала, то это к ранней зиме. Трубка при курении плохо горела перед дождем. Вода прибывала в реках и колодцах в преддверии ненастья.

По озеру пролегали дорожки из пены к скорому дождю. Радуга появлялась при хорошей погоде к ненастью. Часто появляющиеся вихри были признаком засухи. Сорока летала вблизи жилья к дождю. Ранний листопад предвещал то, что уже в сентябре все деревья будут стоять голыми. Работать в эту дату было большим грехом, можно было сильно заболеть. Огородники начинали копать картофель. Увидеть утреннюю зарю - к счастью.

Из крапивы 11 июля варили зеленые щи, засушивали ее, вешали на чердаках и в помещениях для скота. Считалось, что сухие ветви крапивы являются надежным оберегом от нечистой силы. Если до Петрова дня женщина соткет полотно из крапивы – оно станет надежным средством от болей в пояснице. Если в этот день подмести пол крапивным веником – можно вымести из него все злое. Крапива становилась целебной, если рвать ее голыми руками. Если женщина носит при себе ладанку с петровской крапивой, хулиганы и насильники будут обходить ее стороной.

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