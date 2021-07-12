Отключение света в Ростове-на-Дону 12 июля 2021 года: масштабные отключения ждут ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 12 июля 2021 года: в городе грядут отключения практически во всех районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 12 июля, с 9 до 13 часов отключения ожидаются на ул. 2-я Краснодарская 147, 147А, 147Б, 147/3, 147/2.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Левобережная 11, 13, 17; пляж левый берег Дона.

С 9 до 17 часов свет отключат на ул. Орская 7А, 21, 23, 25, 27, 29; СТ «Природа»; пер. Ароматный 9; ул. Киргизская 19-39; пер. Игарский 1-27, 2-34; пер. Днепровский 1-31, 2-34; ул. Казахская 2-18; ул. Малюгиной 253-299, 316-338; ул. Филимоновская 319-341, 248-252; пер. Нахичеванский 71-77, 68-84; ул. Варфоломеева 313; пер. Крепостной 140; СНТ «Восток»; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 211, 209, 193/2; пер. ОГПУ 2-6, 15-19; ул. Вагулевского 4-14, 11-29; пер. Моторный 2-18, 1-15; аб. ВЛ ул. Привокзальная 15/9, 29.

С 10 до 12 часов электричества не будет на ул. 1-я Баррикадная 36; пер. Ковалёва 1-13, 2-12; пер. Медный 8; ул. Русская 9-19, 32-66, 72-74, 68/10; ул. Токарная 29-31, 44-70, 80/6, 82/3, 50А, 60А, 2/3.

С 13 до 17 часов электроэнергии лишатся ул. 2-я Краснодарская 147, 147А, 147Б, 147/3, 147/4, 149/8.

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