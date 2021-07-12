Народный календарь на 12 июля: подаренные в этот день полотенца становились оберегами семьи

Народный календарь на 12 июля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный календарь на 12 июля: наши предки считали, что дождь в этот день обещал мокрый сенокос. Один дождь был признаком неплохого урожая, два - хорошего, а три богатого. Если кукушка перед Петром перестает куковать, то будет осень холодная и ранняя зима; если кукушка кукует на Петра, то осень будет теплая, а зима до 1 ноября станет. Если кукушка перестанет куковать за неделю или две до Петра, то лето будет урожайное и спокойное. Если кукушка перестала куковать задолго до Петрова дня – снег выпадет в конце ноября.

Листья на березах желтели к раннему листопаду. Дождь в этот день сулил сильную метель на Новый год. Жаворонок летал высоко к ведру. Вода в водоемах загнивала в преддверии сырой погоды. Ил поднимался на поверхность - через два-три дня будет дождь. Вода теплела после дождя к продолжительному ненастью. Луна становилась зеленоватой перед засухой. Сильный вихрь поднимался в преддверии проливного дождя. Цветки мальвы складывали лепестки также к дождю.

Ясный день был признаком хорошего года. Жара в этот день обещала морозы в Рождество. Облака плыли против ветра к дождю. Ясный день также сулил теплое лето. Холодно становилось к неурожаю. Если в Петровки рыбак собрался на рыбалку, он никому не должен говорить о своих планах, а то клевать не будет. Пренебречь приглашением в гости в Петров день – к разладу в семье. Полотенце, подаренное в Петровки, считается сильным оберегом для дома и семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Народный календарь на 11 июля: полотно из крапивы было лучшим средством от боли в пояснице.

Мы узнали, какие приметы есть в народном календаре 11 июля.