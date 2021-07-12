Фестиваль красок на Соленом озере нарушил почти все санитарно-эпидемиологические нормы

Фестиваль красок пошел с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Фото: "Соленое Батайск" Фото: Соцсети

В Ростовской области прошел известный и ставший уже традиционным в летнее время года фестиваль красок. Снимки и видео с этого мероприятия оказались опубликованы в одном из городских пабликов в соцсети.

В этом году на мероприятие на Соленом озере пришли тысячи горожан. Но никто из них даже не попытался соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Люди толпились около сцены плечо к плечу. Пользователи, увидев записи с мероприятия, попросту пришли в негодование.

«А как же коронавирусные ограничения о запрете массовых развлечений?», «Меньше думайте о коронавирусе и будет все нормально, или теперь всем взаперти сидеть? Ни отдыхать, ни развлекаться», - разделились на два лагеря местные жители.

Правоохранители еще не начали проверку по факту произошедшего.

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