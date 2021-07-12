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Общество12 июля 2021 9:54

Ростовчане активно жалуются на работу общественного транспорта

Также горожане постоянно уточняют работу муниципальных маршрутов
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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Ростовчане пожаловались на работу общественного транспорта

Ростовчане пожаловались на работу общественного транспорта

Фото: "КП" Архив

В Ростове местных жителей не устраивает работа общественного транспорта. На горячую линию колл-центра ГЦУПП активно поступают жалобы. Только за минувшую неделю поступило 925 устных сообщений от граждан по вопросам транспортного обслуживания.

- Чаще всего жители уточняли работу муниципальных маршрутов(292 обращения), на втором месте – жалобы на состояние подвижного состава (179 обращений), и на третьем месте –поведение водителей (150 обращений), сообщили в пресс-службе городской администрации.

Стоит отметить, что специалисты моментально отработали все поступившие обращения.

В мэрии напомнили, что со всеми вопросами по работе общественного транспорта можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (800) 222-76-76.

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Еще с двумя транспортными предприятиями расторгли контракты из-за выключенных кондиционеров.

Также на линию выходили меньше положенного единиц транспорта.