В Ростове из-за аварии на коллекторе произошел сброс нечистот

Однако очистные сооружения сейчас работают в штатном режиме Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове в микрорайоне Суворовский из-за аварии на коллекторе произошел «сброс нечистот на рельеф местности». Сейчас специалисты устраняют последствия ЧП, сообщает пресс-служба Минприроды Дона.

Как пояснили в ведомстве, сбросы разлились из-за после «повреждения канализационной трассы, ведущей на очистные», трубы задели во время земляных работ.

- При этом сами очистные сооружения микрорайона сейчас работают в штатном режиме, и вода на выпуске чистая, без запаха канализации. Ранее начали ликвидировать последствий загрязнения в русле Темерника, - прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

С подрядчиком об очистке водоема не так давно договорилась компания, обслуживающая очистные Суворовского. Однако сейчас власти через суд пытаются запретить этой организации сброс стоков в реку.

Скандал с загрязнением Темерника разразился в начале апреля этого года. Тогда с очистных в воду попали грязные выбросы. После этого начали административное расследование. Спустя время ситуацию под контроль взял губернатор, а уже в июне 2021 года начали говорить о необходимости модернизации очистных.

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