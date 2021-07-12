Василий Голубев подготовил оригинальное поздравление рыбакам

Губернатор поздравил рыбаков с праздником. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подготовил оригинальное поздравление для любителей рыбной ловли.

Глава региона сам выбрался на водоем, одевшись в костюм рыбака, и забросил удочку. В своем аккаунте в соцсети Инстаграм он выложил видео, на котором вытаскивает свой улов. Это оказалась довольно крупная красноперка. Губернатору помогли поймать ее в сачок. А затем Василий Голубев сфотографировался со своим уловом и обратился к донским рыбакам с поздравлением ко Дню рыбака.

В комментариях к посту главы региона подписчики активно стали поздравлять его с хорошим уловом. А также они пожелали ему и в дальнейшем удачной рыбалки.

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