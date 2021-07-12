Нуждающийся в медицинской помощи молодой человек потерялся в Ростове

В Ростове разыскивают пропавшего молодо человека Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего молодого человека.

23-летний Кирилл Владимирович Крестильников ушел из дома еще 8 июля. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным и на связь с родными он тоже не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

По словам близких, рост пропавшего около 180 сантиметров, он среднего телосложения и имеет черные глаза и черные волосы. На момент исчезновения был одет в черное поло, джинсовые шорты и черные тапки. При себе у парня был пакет с вещами.

- Помогите найти человека! Может находиться в вашем районе, нуждается в медицинской помощи. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".

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Никакой информации о нем нет с прошлого года.