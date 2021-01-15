Волонтеры регионального отделения поискового отряда \\"ЛизаАлерт Юг\\" ищут 33-летнего ростовчанина Антона Геннадьевича Миноченко, который исчез 21 декабря прошлого года.Близкие и друзья мужчины опасаются, что он попал в беду, потому что почти месяц он не отвечает на телефонные звонки, сообщения и не выходит в социальные сети. Такое поведение нетипично для пропавшего.Рост Антона Миноченко около 175-180 сантиметров, он стройного телосложения, волосы короткие и русые, глаза карие.В последний раз ростовчанина видели на улице. Он был одет в синие джинсы и темную теплую куртку.Поисковики предполагают, что пропавший молодой мужчина может находиться в любом районе донской столицы.Напомним, в Ростовской области ищут 17-летнего пропавшего подростка из Оренбургской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ41-летнего мужчину разыскивают в Ростовской областиЮрий Логачев почти три месяца не выходит на связь с близкими (подробности)АЛЛО!Если вы что-либо знаете о местоположении Юрия Логачева, просьба обращаться по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.Ранее в Новочеркасске пропала 53-летняя женщина. Почти месяц ее разыскивали родные. 17 декабря стало известно, что ее нашли. юди сообщили о предположительном месте нахождения пропавшей. Жительницу Ростовской области нашли и передали родственникам.