В Таганроге временно запретили несколько трамваев

В Таганроге ограничили движение нескольких трамваев Фото: "КП" Архив

В городе Таганроге Ростовской области был введен запрет на движение сразу нескольких трамваев. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения начали действовать в минувшую субботу, 10 июля. Они были введены в связи с проведением на одном из участков пути ремонтных работ. В настоящее время жители Таганрога не смогут передвигаться на трамвайных маршрутах № 5, № 8, № 9.

- Вместе с этим увеличили количество трамваев на маршруте № 6, - говорится в тексте сообщения.

На данный момент остается неизвестным, когда именно будут отменены введенные ограничения. А пока горожанам придется искать альтернативные маршруты для передвижения.

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