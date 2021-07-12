Двух донских полицейских осудят за злоупотребление полномочиями и получение взятки

В Ростове двое оперативников пойдут под суд за двойное преступление Фото: "КП" Архив

В Ростовской области двое оперуполномоченных отправятся под суд за совершенные преступления. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" и 290 УК РФ "Получение взятки".

Следователи установили, что правоохранители стали свидетелями совершенной в магазине кражи алкоголя, которую совершил один из местных жителей. Но они не стали сообщать о произошедшем в дежурную часть и вышестоящему руководству. Затем они решили нажиться на любителе алкоголя и за непривлечение к ответственности потребовали от него 150 тысяч рублей, которые должен был передать посредника.

Но в день получения денежного вознаграждения злоумышленники были задержаны сотрудниками ФСБ, а полученные деньги у них изъяли. Сейчас по делу уже собрано достаточное количество доказательств и оно передано в суд.

- В отношении посредника уголовное дело было выделено в отдельное производство по ст. 291.1 УК РФ. В настоящее время судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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