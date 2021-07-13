Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июля 2021 года: будут обесточены сразу несколько районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 13 июля 2021 года: электричество будет отключено на несколько часов практически во всех районах города. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 13 июля, с 9 до 15 часов будут обесточены пер. Соляной спуск 3, 6; пер. Островского 1А, 3; ул. Береговая 1В, 15, 19А, 19/2, 21/2; пер. Халтуринский 4А.

С 9 до 16 часов свет будет отключен на ул. 28 линия 13; пл. Толстого 19/2; ул. В. Черевичкина 9/9.

С 9 до 17 часов электричества не будет на ул. Вятская 41 Б, 41/1, 41/2, 44Б; ул. Вавилова 56-88, 69-85; просп. Королева 1Б, 1В, 1Г, 1М; ул. Неклиновская; ул. Смелая; ул. Ольгинская; ул. Облиевская; ул. Полоцкая; ул. Монтажная; ул. Днепроградская; ул. Инженерная; пер. Радиаторный; пер. Изыскательский; СНТ «Восход»; С/Т «Ригель»; С/Т «Железнодорожник»; просп.40 лет Победы 73/5, 73/6, 73/7, 73/9, 73/15, 73/17; ул. Дундича 26-62, 23-67; ул. Конституционная 66-84, 63-101; ул. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-96, 103-127; ул. Глинки 98-120, 95-119; ул. Мурманская 96-126, 91-117; ул. Камская 92-118, 101-127; ул. Волжская 110-138, 101-127; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 30-42; ул. 1-я Грамши 15-39, 30-60; ул. 2-я Грамши 57-91, 54-72; ул. Гончарова 26-38, 29-39; ул. Можайская 35-47; ул. Рябышева 68-92, 95-127; пер. Клавишный 21-43, 28-38; ул. Черевичкина 80-90; ул. 1-я Круговая 56; ул. Быкадорова 15-21, 35, 28-36; ул. Туроверова 18-26, 22А, 22Б, 22В, 24А, 17-21.

С 10 до 12 часов обесточат ул. Зорге 13В, 17, 15, 19/162, 19 (н.ж.).

С 13 до 15 часов отключения ожидаются на ул. Зорге 13В, 17, 15, 19/162; ул. 339 Стрелковой Дивизии 19.

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