Народный календарь на 13 июля: в этот день ритуальными становились блюда из яиц

Народный календарь на 13 июля Фото: "КП" Архив

Народный календарь на 13 июля: наши предки считали, что, если кукушку продолжала куковать, то лето будет хорошим и долгим, а снегопад поздним. Если же она переставала куковать, то это значило, что зима придет рано. Лещ плескал хвостом к вечернему теплу. Вихрь поднимался высоко, но был медленным к ведру. В радуге было много красного цвета к хорошей погоде. А пчелы усаживались на стенках ульев перед сильной жарой.

У котла горела сажа перед дождем. У луны видны малые, вплотную прилегающие к ней венцы – к сырой погоде. Цветки ветреницы дубравной закрылись – через несколько часов будет дождь. Карп уходил на дно к ведру. Жаркий день без осадков при юго–восточном ветре – к вёдру на следующий день. Утренняя роса появлялась к теплой погоде. облака были желтого цвета перед дождем. Белые облака плыли против ветра к дождю. Овцы на пастбище были беспокойными к дождю.

Тот, кто родился 13 июля, вырастет трудолюбивым, но несчастным в сердечных делах. Если выйти в этот день из дому без оберега – можно заболеть или стать жертвой порчи. Не назначались встречи в первой половине дня - исход их был неблагоприятным. В путь лучше отправляться по земле. Омолаживающие процедуры и диеты сегодня будут особенно полезны. Если женщина в этот день возьмет высушенный дубовый лист, замесит тесто и испечет из него пирог, она надолго останется молодой и красивой. Съесть натощак яйцо, окрашенное в желтый цвет – к счастью. Ритуальное угощение этого дня – блюда из яиц. По традиции пастухов 13 июля вся семья ела на ужин вареные или печеные яйца. Круглая форма яйца символизировала восходящее летнее Солнце. Соловей поет до Петрова дня.

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