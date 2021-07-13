Компания Ивана Саввиди приобрела сельскохозяйственное предприятие

"Агроком" приобрел сельхозпредприятие Фото: "КП" Архив

Компания «Агроком», принадлежащая бизнесмену Ивану Саввиди, купила в донском регионе сельскохозяйственное предприятие «Золотовское». Стоит отметить, что его чистая прибыль в минувшем году уменьшилась в 1,6 раза. Об этом сообщается в системе СПАРК.

Стопроцентным владельцем семикаракорского агропредприятия «Группа Агроком» стала 30 июня 2021 года. Бенефициаром предприятия была записана жена миллиардера Киряки Саввиди.

Общая площадь предприятия составляет 2,6 тысячи гектаров. Они используются для выращивания зерновых культур. Выручка «Золотовского» в 2020 году увеличилась на 3%, а именно - до 153 миллионов рублей. Но важно сказать и то, что чистая прибыль понизилась в 1,6 раза - до 15,6 миллиона рублей.

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