Губернатор подтвердил, что QR-кодовую систему в регионе вводить не будут

Губернатор заявил, что в регионе не введут QR-коды. Фото: правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы "О главном" заявил, что QR-кодовую систему.

Ростовчан очень волновал вопрос о том, пойдет ли Ростовская область по стопам столицы и введут ли QR-коды для посещения ресторанов и других общественных пространств. Голубев заверил местных жителей, что такую систему вводить не планируется. По его словам, ограничительные меры, которые были приняты, касались выполнения санитарных норм. А именно: учреждения должны работать лишь до определенного времени, а также непременно должна соблюдаться социальная дистанция.

- При выполнении правил санитарного врача и соблюдении санитарных норм мы стараемся не закрывать сферу услуг. Мы хотим минимизировать проблемы бизнеса, - отметил губернатор.

Он также обратился и к представителям бизнеса с просьбой соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Голубев сказал, что будет вестись непрерывный контроль за этим.

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