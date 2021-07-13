В Ростовской области умерли 19 пациентов с коронавирусом

Жертвами COVID-19 в области стали 4854 человека Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие 24 часа в регионе умерли еще 19 пациентов с коронавирусом. Информация об этом появилась сегодня, 13 июля, на сайте донского правительства.

Скончались 10 женщин 57, 60, 63, 66, 80, 82, 83, 84 лет, а также 9 мужчин 37, 46, 58, 70, 71, 75, 83, 85 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, жертвами COVID-19 в области стали 4854 человека, - говорится в сообщении.

Ранее Росстат заявил, что Ростовская область пока остается лидером по количеству умерших с COVID-19. К тому же рост летальных случаев по сравнению с маем прошлого года возрос на 733,6%.

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