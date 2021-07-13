Ростовчанин с пакетом на голове решил поправить физическую форму на проезжей части

Мужчина с пакетом на голове делал зарядку на проезжей части. Фото: "Ростов Главный" Фото: Соцсети

В донской столице местный житель озадачил ростовчан своим странным поведением. Об удивительном горожанине рассказали очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

По их словам, мужчина вышел на проезжую часть вблизи ЦГБ на Ворошиловском проспекте, натянул на голову целлофановый пакет и стал делать зарядку. Горожанин сначала приседал, а затем бросился отжиматься.

- Его удалось прогнать с дороги только угрозой вызвать полицию. Мужчина сразу же скрылся во дворах в неизвестном направлении, - написал свидетель произошедшего, предположив, что это был очередной блогер.

Пользователи не остались равнодушными к произошедшему и засыпали комментариями опубликованную видеозапись.

"Чего вы сразу блогер? Может просто проспорил", "Ему бы в пакете вентиляцию получше, кислорода не хватает. Божечки, он спину скруглил при приседании. А вот то, что отжиматься не умеет, лучше бы и не показывал вовсе. Я понял, это пример того, как делать не надо", "Быстро сделал зарядку", "Шлем от ковида", - высказали свое мнение пользователи.

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