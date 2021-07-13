Грузовик с тоннами зерна перевернулся на трассе под Ростовом

В Ростовской области перевернулся грузовик с зерном. Фото: "Это Ростов" Фото: Соцсети

На трассе под Ростовом случилась авария с участием грузовика.

Инцидент произошел во вторник, 13 июля, на трассе М-4 "Дон" в месте развилки на Москву и Новочеркасск. По словам очевидцев, грузовик, который вез зерно. Прицеп съехал на обочину дорог и не удержал равновесие, в результате чего произошло опрокидывание. Весь урожай оказался рассыпанным по земле.

Снимки последствий аварии опубликовали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. Пользователи незамедлительно прокомментировали произошедшее.

"Люди стараются, убирают пшеницу, а эти не могут просто довезти ее от пункта А до пункта Б", "На 120 в вираж входил, наверное", "Пришли куры - поклевали, пришли гуси - пощипали, пришёл дворник - всё подмёл", "Беда, печаль. Водила встрял", - написали ростовчане.

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Сейчас на месте аварии работают автоинспекторы.