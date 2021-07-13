Папа может: ростовчанин с ребенком устроили игры в песке для укладки асфальта

В Ростове отец и сын устроили игры в промышленном песке. Фото: "Новости Левенцовки" Фото: Соцсети

В Ростове в микрорайоне Левенцовский любящий отец решил поиграть с сыном. Малыш рвался к песку, которые оставили рабочие для будущей укладки асфальта. Папа пошел на уступки. Происходящее сняли на видео жители из дома напротив и опубликовали запись в одном из городских пабликов в соцсети.

На записи было запечатлено, как мужчина с ребенком расположились на песке и перекапывали его игрушечным экскаватором. Они были так увлечены игрой, что не обращали внимания на прохожих, в их сторону тоже презрительно никто не поглядывал.

Пользователи не смогли пройти мимо такого милого видео и тут же стали его комментировать.

"Какая милота", "Интересно папа долго уламывал малыша в машинки пойти поиграть?", "Было у мамы два сына...", "Нормальный отец", - написали ростовчане.

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Причина аварии пока остается неизвестной.