Отключение света в Ростове-на-Дону 14 июля 2021 года: свет по городу отключат на несколько часов

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: "КП" Архив

Отключение света в Ростове-на-Дону 14 июля 2021 года: электричество отключат в разных районах донской столицы на несколько часов. причиной отключений станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 14 июля, с 9 до 13 часов света не будет на ул. Комарова, 28, 28/1, 28/4, 28/6, 30, 30А, 30/4.

С 9 до 15 часов обесточат ул. Станиславского 39-47, 48-52; ул. Обороны 49.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей просп. Шолохова 9, 18-52; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2-я линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48.

С 9 до 17 часов электричество отключат на ул. Вятская 110, 112, 112/1, 112/2, 114, 114/4; ул. 1-я Баррикадная 17/1, 34; ул. Профсоюзная 47, 47А; ул. Краснополянская 18/3; ул. Ставского 43/15, 50; ул. Лобачевского 1-43, 2-34; ул. Западная 52, 47, 47А; ул. Семипалатинская 1-17, 2-14; ул. Калининградская 41-51, 42-48; ул. Еременко 55-61; ул. Портовая 193/2; пер. Красногорский 2-30, 11-23; ул. Подгорная 54; просп. Кировский 7-13,6-14; ул. Красных Зорь 55-65, 60-76; ул. Закруткина 53-67, 60-66; ул. Н. Нольная 2-36, 7; ул. 1-я линия 2-40, 1-13; ул. 3-я линия 2-184; ул. Советская 46-56.

С 13 до 17 часов будет обесточена ул. Волкова, 15, 17, 19, 19А.

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