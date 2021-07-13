Росздравнадзор в 2021 году заблокировал 300 сайтов с незаконными лекарствами

В Ростовской области заблокировали 300 сайтов с нелегальными лекарствами Фото: "КП" Архив

Региональный Росздравнадзор за истекший период 2021 года заблокировал 300 сайтов, на которых незаконно торговали лекарственными препаратами.

Ведомство и по сей день продолжает мониторить сайты, где ведется незаконная торговля лекарствами. В числе уже заблокированных сайтов 70% продавали препараты, которые были крайне популярны среди наркоманов, а также это были лекарства для прерывания беременности и повышения потенции. Кроме того, спросом там пользовались препараты для лечения новой коронавирусной инфекции.

- Обращает на себя внимание, что реализуемые препараты зачастую даже не были зарегистрированы в РФ, - сообщили в пресс-службе Росздравнадзора по Ростовской области.

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У продавцов не было специального разрешения для такой деятельности.