В Ростове автобус протаранил иномарку

В Ростове столкнулись три легковушки и автобус. Фото: ГИБДД по РО

В Ростове-на-Дону случилась авария с участием автобуса и трех легковых автомобилей.

Инцидент произошел в понедельник, 12 июля, около одиннадцати часов утра на проспекте Михаила Нагибина. По предварительный данным, 49-летний водитель автобуса № 78, ехавшего по маршруту "Темерник - Центральный рынок", не выдержал безопасную дистанцию с попутным автомобилем Hyundai Creta под управлением 69-летнего шофера.

Иномарка от сильного удара въехала в стоящую впереди машину марки Lada Granta, а она протаранила Opel Corsa. Стоит отметить, что на момент аварии в общественном транспорте ехали десять человек.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Причина аварии пока остается неизвестной.