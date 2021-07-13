В донской столице снова эвакуировали банк

В Ростове эвакуировали отделение одного из банков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донской столице в очередной раз эвакуировали посетителей и сотрудников одного из местных банков.

Инцидент произошел во вторник, 13 июля, около четырех часов вечера в отделении, которое находится на улице Большой Садовой. К месту происшествия прибыли в кратчайшее время прибыли сотрудники оперативных служб. Полицейские оцепили территорию вокруг банка и оградили ее аварийной лентой, заходить за которую было категорически запрещено.

Всех сотрудников отделения и находящихся в нем посетителей незамедлительно вывели на улицу и запретили приближаться к огороженной территории. Банк, соответственно, временно свою работу приостановил.

Что стало причиной такой экстренной эвакуации пока неизвестно.

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