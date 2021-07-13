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Общество13 июля 2021 20:35

В Ростове ищут подрядчика для ремонта фасада здания МВД

На эти цели выделили более 40 миллионов рублей
Виктория НикитинаВиктория Никитина
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В Ростове отреставрируют здание МВД

В Ростове отреставрируют здание МВД

Фото: Яндекс.Карты

В донской столице ищут подрядчика, который займется ремонтом фасада здания главного управление МВД по Ростовской области, которое располагается на улице Большой Садовой в доме № 29. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, все необходимые работы надо будет выполнить за четыре месяца с момента заключения контракта. На эти цели было выделено 40,6 миллиона рублей.

Потенциальному подрядчику предстоит отбить старую штукатурку и сделать новую, а также отреставрировать лепнину, в том числе и герб СССР, который располагается на фасаде здания. Затем рабочие заменят двери, установят сплит-системы и заделают гнезда для птиц. В смету включена и систему подсветки.

Подрядчика планируется определить 20 июля.

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Все они признаны объектами культурного наследия.