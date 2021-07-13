Василий Голубев побывал с рабочим визитом в Таганроге. Фото: аккаунт Василия Голубева в Инстаграм

Губернатор Ростовской области Василий Голубев с рабочим визитом снова посетил Таганрог.

Он приехал туда во вторник, 13 июля. В прошлый раз глава региона побывал в Таганроге почти месяц назад - 17 июня. В программу его нынешней поездки входили проверка хода ремонта трамвайного полотна на улице Ленина и осмотр того, как ведется благоустройство сквера ЮФУ. Также губернатор посетил Городской туристский центр и встретился с представителями общественной организации «Фонд Таганрог исторический».

Кроме того, в формате видеоконференции прошло совещание по вопросу комплексного развития Таганрога как туристического центра. В нем приняли участие заместитель губернатора Александр Скрябин, руководители региональных министерств, глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, генеральный директор ООО «Синара – Городские Транспортные Решения» Евгений Васильев и другие.

На совещании обсуждались Будут обсуждаться вопросы по реализации дорожной карты, комплексному развитию Таганрога как туристического центра, благоустройству, развитию городской системы ЖКХ и модернизации транспортной инфраструктуры Таганрога.

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