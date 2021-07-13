Улицу Кропоткина и переулок Салютина отремонтируют после жалоб местных жителей

В Ростове отремонтируют дороги на двух улицах. Фото: аккаунт Алексея Логвиненко в Инстаграм

В Ростове местные жители, проживающие на улицах, где дороги имеют смешанное покрытие, обратились на личном приеме к Алексею Логвиненко с просьбой привести их в надлежащий вид. Об их обращении сообщил глава администрации в своем аккаунте в соцсети Инстаграм.

Речь шла об улице Кропоткина (на участке от улицы Гаккеля до переулка Тихвинского) и переулке Салютина (на участке от переулка Лосева до улицы Володарского). На заседании, прошедшем в июне, из бюджета были выделены средства на ремонт этих дорог. Там планируется уложить асфальт и обустроить тротуар.

- Сейчас идет подготовка к конкурсным процедурам, в августе мы планируем заключить муниципальные контракты по проведению ремонтных работ. И уже в октябре жители получат ровные красивые дороги, - написал Логвиненко.

В нынешнем году планируется заасфальтировать 13 дорог с грунтовым покрытием.

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