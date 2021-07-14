Народный календарь на 14 июля: в этот день кузнецы трудились во избежание града

Народный календарь на 14 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

Народный календарь на 14 июля: наши предки считали, что, если звезды ярко мерцали в небе перед сильной грозой. Желтые листья на деревьях появлялись к ранней осени или зиме. Свеча тускло горела перед дождем. Паук спускался на паутине к ведру. Ветер усиливался также перед осадками. Отсутствие кучевых облаков были признаком хорошей погоды надолго.

Сорока кричала к продолжительному зною. Мыши во льне вили гнезда к сильным снегопадам зимой. Западный ветер дул к дождю. Ребенок, рожденный в этот день от родителей, любящих выпить, унаследует их пристрастие к хмельному. В этот день отправлялись но покос, а кузнецы и вовсе работали на износ, чтобы избежать грозы.

Малина, собранная на Кузьминки в период растущей Луны и перевязанная красной лентой, считается оберегом от нечистой силы. Если человек, одержимый бесом, будет в течение месяца съедать по горсточке таких ягод, он вскоре исцелится. Если кузьминская малина собрана на убывающей Луне, она тоже имеет особую силу. Стоит замужней женщине угостить ею соперницу – она отстанет от супруга. Годится для этих целей и варенье, сваренное из этой малины. В этот день с помощью колючей веточки крыжовника можно «зацепить» себе суженого. Для этого надо подойти к понравившемуся парню и слегка кольнуть его веткой. Вскоре он обратит на вас внимание.

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