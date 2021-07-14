В Ростове создана рабочая группа для выкупа земельных участков на улице Вавилова

В Ростове создали группу для выкупа земельных участков на улице Вавилова Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице была создана рабочая группа для выкупа земельных участков, в том месте, где будет идти реконструкция дороги на улице Вавилова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для того, чтобы начать выполнение работ, необходимо будет выкупить большое количество земельных участков. Эта работа будет достаточно масштабной и именно поэтому она требует тщательной подготовки. Стоит отметить, что при выкупе земель будут стараться найти индивидуальный подход к каждому собственнику.

Первое заседание рабочей группы должно состояться уже в четверг, 15 июля, на нем будет идти обсуждение алгоритма приобретения земельных участков и взаимодействие с горожанами, которым принадлежат земли.

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Запланировано выкупить 137 земельных участков.