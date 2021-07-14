Глава донского Роспотребнадзора отказался увеличивать штрафы за проезд без масок в транспорте

Главный санитарный врач не стал увеличивать штрафы для безмасочников. Фото: правительство РО

Глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев прокомментировал инициативу увеличить штрафы для тех, кто ездит в автобусе без масок. Об этом он рассказал на прошедшем брифинге.

Главный санитарный врач региона заявил, что не понимает, по какой причине нарушители, отказываются надевать средства индивидуальной защиты, чтобы защитить от заражения не только себя, но и других. Ковалев посчитал, что на данный момент штрафы достаточно суровые и серьезные.

- Люди не используют маски даже в том случае, если штраф высокий. Каждый думает, что его не поймают, - высказал свое мнение Ковалев.

По его словам, в этом процессе должна быть осознанность. Именно в транспорте существует самый больший риск заразиться новой коронавирусной инфекцией.

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