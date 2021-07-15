Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2021 года: сотни горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Отключение света в Ростове-на-Дону 15 июля 2021 года: десятки домов ждут отключения электричества. Причиной обесточивания станет проведение технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 15 июля, с 8 до 17 часов отключат свет на ул. Ленина 42, 42А, 42Б, 49А; ул. Ярослава Галана 1-31, 28-50; ул. Гаккеля 17-39;20-34; ул.Тоннельная 9-33, 4-8А; ул. Кооперативная 51-69, 30-58; ул. Красина; ул. Профинтерна 11-35; ул. Караванная; пер. Короленко; пер. Макеевский; пер. Полюсный; пер. Стандартный; пер. Балтийский.

С 9 до 13 часов обесточат просп. Космонавтов 6, 6/1, 6/2.

С 9 до 15 часов электричества не будет на ул. Обороны 35-51, 32-40; ул. Тургеневская 23-37, 14-16; пер. Островского 3-17, 4-22; ул. Станиславского 45.

С 9 до 16 часов отключения ожидаются на пл. Свободы 6-14; ул. Мясникова 21; ул. 19-я линия 2-12, 1-9; ул. 21-я линия 2-30, 1-31; просп. Шолохова 9, 9А, 34А, 42; ул. Ченцова 15; пер. Бойцовский 11-25, 28-40; ул. Войкова 180-182, 241-245; ул. Верхний Железнодорожный Проезд 39-65; ул. 1-я Круговая 86, 92; пер. Магнитный 5-15, 18-20; ул. Матросова 2-54, 3-47; ул. Минаева 19-21, 41-45; пер. Пограничный 1-3; ул. Портовая 245-315, 221, 263/76, 254-334; пер. Рабфаковский 1-11, 2-16; пер. Синявский 1-23, 2-24; пер. Туристский 1-19, 2-16; пер. Чичеренский 1-13, 2-18.

С 9 до 17 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Вятская 61, 61/1, 63, 63/1, 63/2, 63/3; ул. Буйнакская 28-36; пер. Кривошлыковский 12-44, 11-37; ул. Граненная 4-8; ул. 1-я Баррикадная 42, 48, 50/2; ул. Токарная 47А; ул. 1-я Грамши 33-55, 44-66; ул. 2-я Грамши 72-98; ул. Волжская 127-147, 138-156; ул. Камская 127-167, 118-152; ул. Мурманская 117-153, 126-164; ул. Глинки 119-153, 122-152; ул. Калужская 125-159, 96-126; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 53-77; ул. Красноаксайская 2-18; 1-я улица 5-21, 8-22; 2-я улица 2-14, 1-11; ул. Дундича 2-62, 1-67; ул. Конституционная 66-106, 63-103; ул. 20-летия Октября 72-114, 81-125; ул. Кемеровская 70-114, 65-109; ул. Калужская 82-126, 103-159; ул. Глинки 98-152, 95-153; ул. Мурманская 96-164, 91-153; ул. Камская 92-152, 101-167; ул. Волжская 110-156, 101-147; ул. Брестская 2-36; ул. Карбышева 2-42, 1-35; ул. 1-я Грамши 1-95, 2-96; ул. 2-я Грамши 35-91, 32-98; ул. Гончарова 2-38, 1-39; ул. Дундича 48-58; ул. Можайская 7-77; ул. 12 декабря 69-93, 94-118; ул. Физическая 9-11, 8-12; ул. Карбышева 9-35, 2-30; пер. Зимовниковский 2-12, 1-35; пер. Кузнецкий 1-51, 2-28; пер. Цокольный 1-5, 2-10; ул. Доватора 57В, 59В.

С 13 до 17 часов электроэнергей не смогут воспользоваться жители ул. Мечникова, 49А, 112, 112 Г, 114; пер. Доломановский, 129, 132, 132А, 179.

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