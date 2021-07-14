Власти Ростовской области: «Беременных прививают только «Спутником V»

Будущим мамам напоминают: по медотводу в гостиницы Кубани заселяться нельзя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Беременных разрешено прививать только вакциной «Спутник V». Препарат можно вводить с 22 недели. Об этом сообщили сегодня, 14 июля, в донском пресс-центре по борьбе с распространением COVID-19.

- Результаты осмотра пациента, а также разрешение на введение вакцины или отвод из-за противопоказаний должен зафиксировать врач (фельдшер) в медицинской документации. Оформляется справка свободной формы (так называемый "медотвод"), - добавили в пресс-центре.

При этом будущим мамам, которые собираются на отдых в Краснодарский край напоминают: по медотводу нельзя заселяться в гостиницы. За три дня перед поездкой нужно сделать ПЦР-тест. Также можно будет предоставить сертификат о вакцинации или справку об уже перенесенном заболевании. Отмечают, что со дня выздоровления до вселения в гостиницу должно пройти не более 6 месяцев.

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