В Батайске после столкновения с фургоном пострадал мотоциклист

Столкнулись "ГАЗ-330214" и мотоцикл BMW. Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 14 июля, в Батайске на Сальской в ДТП пострадал 51-летний водитель мотоцикла BMW. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Авария произошла около 12.30. По предварительным данным, ее устроил 35-летний мужчина, который управлял автомобилем "ГАЗ-330214". Он не уступил дорогу и столкнулся с двухколесным конем, считают автоинспекторы.

- Сейчас еще проводят проверку, специалисты установят все обстоятельства случившегося, - добавили в ГИБДД.

Также сегодня утром в ДТП на трассе М-4 «Дон» погиб 4-летний малыш. Предварительно известно, что Lada Vesta врезалась в грузовик Shacman (Shaanxi). Удар о многотонную машину был такой силы, что легковушка превратилась в груду металла.

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