Народный календарь на 15 июля: крупные покупки большой радости не принесут

Народный календарь на 15 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный календарь на 15 июля: наши предки считали, что, если на кончиках листьев травы появлялась роса, то это непременно к дождю. Сазан плескался перед чередой солнечных дней. Асфальт после дождя быстро высыхал к затяжной непогоде. В муравейнике открыты ходы и снуют бойкие муравьи к ведру. Кулики летали по полю к погожему дню. А летающие муравьи появлялись перед ливнем.

Сычи много кричали к хорошему урожаю. Если к 15 июля на деревьях проглянут первые желтые листья – осень наступит рано и зима будет ранней. Девочки, рожденные 15 июля, то она вырастет примерной хозяйкой, матерью и женой. А мальчики становились сильными и выносливыми.

В этот день можно было положить березовую ветку под порог своего возлюбленного и как только он переступит через нее три раза, он воспылает к вам чувствами. Крупные покупки не принесут большой радости. Не следует сегодня совершать инвестиции, открывать банковские вклады. Очистительные и омолаживающие процедуры будут особенно полезны для организма.

Завершение всякого дела в этот день будет особенно удачным. Повстречать на улице мать лучшего друга, тещу или свекровь – к неприятностям. Очень удачный день для снятия порчи и сглаза, а также для чтения заговоров на богатство в доме. Собирать урожай в этот день – к дурным сновидениям.

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