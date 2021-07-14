Места сброса загрязненных стоков в Дон и Темерник нашли в Ростове

Сбросы перекрыли на Амбулаторной, Глубоком, Авроры и Весеннем. Фото: сайт администрации Ростова

В Ростове зафиксировали сброс загрязненных стоков в Дон и Темерник. Нечистоты вылились с территорий частных домов. Сначала они попали «на рельеф местности, а потом - в водоемы». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Всего, по данным властей, выявили 7 нарушений. Сбросы перекрыли на Амбулаторной, Глубоком, Авроры и Весеннем. Сейчас определяют виновников, чтобы привлечь их к ответственности.

- На территории города запрещено производить выпуск хозяйственно-бытовых и канализационных сточных вод на рельеф местности, в водные объекты, на тротуары и проезжую часть дорог, - прокомментировали в администрации Ростова.

Ранее в городе произошел сброс нечистот из-за аварии на коллекторе. Это случилось из-за того, что рабочие повредили канализацию, ведущую к очистным Суворовского микрорайона.

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