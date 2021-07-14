В Ростовской области местный бизнесмен не выплатил своим подчиненным порядка 600 тысяч рублей

В Ростовской области бизнесмена осудят за невыплату зарплат Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Шахты Ростовской области осудят генерального директора фирмы, которая занимается оптовой торговлей лесо- и стройматериалами. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

Следователи выяснили, что в 2019 году бизнесмен более двух месяцев не выплачивал зарплату девяти работникам. Таким образом, общая сумма задолженности составила более 600 тысяч рублей. Стоит отметить, что на расчетных счетах организации была необходимая сумма для осуществления выплат.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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