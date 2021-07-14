Годовой план за полгода: в Ростове выписали на 53% больше штрафов

Собираемость штрафов удалось поднять на 35%. Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

В первой половине текущего года административными комиссиями Ростова-на-Дону рассмотрено более 8 тысяч дел. Это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает портал «Город N» со ссылкой на руководителя комитета по охране окружающей среды городской администрации Андрея Куренкова.

— В 2021 году количество протоколов в отношении юридических лиц увеличилось на 40%. Административные штрафы после составления протоколов назначались в 66% случаев, - уточнил руководитель. - Сумма назначенных штрафов превысила 35 млн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем за такой же период прошлого года, и на 3 млн рублей больше, чем за весь 2020 год. Взыскиваемость назначенных штрафов, по его словам, составила 43% — меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 57%.

Андрей Куренков объяснил снижение уровня собираемости штрафов недостаточным контролем за деятельностью административных комиссий.

Лидером антирейтинга по количеству составленных протоколов стала статья о нарушении правил благоустройства — по ней выписано 64% документов. На втором месте — торговля в неустановленных местах, за которой 22% На третьей строчке — долги за пользование платными парковками — 12%.

Только по неоплате парковок рассмотрено около 1,1 тысячи дел, а общая сумма назначенных по ним штрафов оказалась более 1,5 млн рублей. Из этой суммы взыскано пока только около 300 тысяч, - отметил Андрей Куренков.

В свою очередь, сити-менеджер Алексей Логвиненко заметил, что собираемость административных штрафов за последние два года выросла на 35%, до 40%, но надо выйти на значение 70%, а по юридическим лицам — на 90%.

Административная практика — это инструмент, которым мы можем пользоваться, чтобы наводить порядок в городе, - напомнил Алексей Валентинович.

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