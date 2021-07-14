В Ростовской области количество самозанятых достигло почти 68 тысяч человек

В Ростовской области увеличилось количество самозанятых. Фото: ЗСРО

В донском регионе значительно возросло количество самозанятых людей. Об этом на заседании "круглого стола" комитета по экономической политике Законодательного собрания сообщил его председатель Игорь Бураков.

По его словам, с начала нынешнего года в Ростовской области на 28 тысяч человек увеличилось число тех, кто платит налог на профессиональный доход. Сейчас в донском крае насчитывается около 68 тысяч замозанятых людей.

Бураков отметил, что предыдущую цифру планировалось увеличить до 65,5 тысяч человек только к 2024 году. Но реальность превзошла ожидания.

«Это говорит о том, что государство смогло предложить привлекательные условия для малого бизнеса. Речь и о низкой налоговой ставке, и о простой отчетности. В итоге Те, кто раньше работал «в тени», смогли легализовать свою деятельность. Это очень удачный опыт и я, думаю, его вполне можно распространить на более крупный бизнес, - высказался Бураков.

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В муниципалитетах Ростовской области самозанятые дончане не хотят проходить регистрацию.

Зато в крупных городах их количество значительно возросло.