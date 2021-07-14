В Ростове местный житель лишился 86 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

В Ростове разыскивают телефонного мошенника Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донской столице полиция начала поиски телефонного мошенника, обчистившего местного жителя.

Мужчина обратился в местный отдел полиции и сообщил, что ему с незнакомого номера позвонил молодой человек, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков и сообщил, что в данный момент с карты ростовчанина кто-то пытается списать деньги. Горожанин заявил, что никаких операций в ближайшее время не производил. Тогда злоумышленник предложил ему остановить списания. Для этого необходимо было сообщить злоумышленнику все данные банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Как только мошенник получил все необходимое, со счета потерпевшего были списаны 86 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.