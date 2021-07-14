Ростов вошел в десятку городов, где торгуют алкоголем ночью

Ростов стал одним из городов, где торгуют алкоголем ночью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Ростов-на-Дону вошел в десятку городов России, где торгуют алкоголем в ночное время суток. Это помог выявить опрос, который провело агентство Zoom Market.
Местным жителям задавали три вопроса: продают ли алкоголь в городе ночью, покупали ли вы или ваши знакомые его и нужно ли ужесточить наказание за такое деяние.
В тройке лидеров оказались Москва, Краснодар и Иваново. 42% опрошенных подтвердили, что в их городе можно купить спиртное в ночное время суток. Только в нынешнем году сами покупали алкоголь по ночам 12% ответивших.
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Главными достопримечательностями Ростова назвали набережную и левый берег.
В пользу этих объектов высказались 17% опрошенных.