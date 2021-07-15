Футбольный клуб СКА переезжает на стадион "Труд"

ФК "СКА Ростов-на-Дону" переехал на новый домашний стадион. Фото: ФК "СКА Ростов-на-Дону"

В донской столице футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» сменил домашний стадион. Так, в сезоне 2021/22 домашние матчи будут проходить на стадионе «Труд», который располагается в районе Рабочего городка. Об этом сообщил генеральный директор клуба Сергей Городничук.

На спортивном объекте были выявлены недостатки в системе видеонаблюдения. В связи с этим у клуба был отозван сертификат соответствия.

- Приведение его к необходимым нормам требует значительных финансовых затрат. Кроме того, нам были выставлены непомерно высокие условия оплаты услуг стадиона, которые абсолютно не соответствуют качеству обслуживания, - заявил Городничук.

Также выяснилось, что на стадионе «СКА» теперь будет тренироваться и играть клуб «Чайка» из села Песчанокопского. Сейчас команда пытается помочь с продлением сертификата. Но в «СКА Ростов-на-Дону» решили, что лучше вкладывать деньги в свою команду и инфраструктуру.

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