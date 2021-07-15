За покупку обучающих книг ростовчанке пришлось заплатить 137 тысяч рублей

В Ростове интернет-мошенник обчистил рростовчанку Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столицы полиция разыскивают злоумышленника, обчистившего ростовчанку.

В местный отдел полиции обратилась женщина и сообщила, что зашла на сайт одной из крупных компаний по доставке товаров. Она хотела заказать комплект обучающих книг. Чтобы оплатить доставку ей потребовалось ввести данные банковской карты и секретный код из поступившего смс-сообщения. Сразу после этого с ее счета списались 137 тысяч рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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Полиция уже занялась поисками злоумышленника.