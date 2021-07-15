Днем 15 июля в Ростове ожидается жара до +36 градусов

Ветер в течение дня будет умеренным, до 3 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем в четверг - 15 июля - жителей Ростова ожидает жара до +36 градусов. Осадков не будет, возможна небольшая облачность. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Ветер в течение дня должен дуть умеренный, северо-восточный. Его скорость составит около 3 м/с. Ночью зной спадет до +23 градусов.

При этом в пятницу и на грядущих выходных столбики термометров поднимутся еще на 1-2 градуса. Так, например, в воскресенье ожидается около +38. По региону в некоторых территориях до +40 градусов. В такую погоду рекомендуют следить за своим здоровьем, пить больше обычной воды и носить головные уборы.

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