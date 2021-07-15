Что сказали в полиции об избиении 8-летнего тиктокера за кражу колпачков с авто

Читатели в соцсетях разбились на два лагеря - сочувствующих ребенку и тех, кто за автовладельца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Главном управлении МВД по Ростовской области дали комментарий по поводу новости об избиении 8-летнего тиктокера до комы. Журналисты "КП - Ростов-на-Дону" уточнили информацию в пресс-службе ведомства.

В городских группах в соцсетях ростовчане активно обсуждают шокирующую новость. Согласно сообщению в пабликах, водитель поймал 8-летнего ребенка во время того, как мальчик откручивал колпачки с колес его автомобиля. Мужчина, якобы, ударил мальчика, но не рассчитал силу, и школьник попал в реанимацию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сообщения о таком инциденте в полицию не поступало. То есть ростовчане активно обсуждают в соцсетях теоретическую ситуацию, которая может случиться с детьми.

Скручивать колпачки с колес автомобилей, продавать их и хвастаться добычей в соцсетях - это незаконное увлечение детей во многих регионах страны. В правоохранительных органах напоминают родителям об ответственности, которую они понесут, если их дети будут заниматься таким воровством.

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