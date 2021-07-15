В Волгодонске на Прибрежной произошло массовое ДТП

Сейчас проводится проверка Фото: Сергей ГАПОН

В Волгодонске на Прибрежной столкнулись сразу четыре машины. В ДТП никто не пострадал, но авто получили механические повреждения. Об этом сегодня, 15 июля, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

В ведомстве уточнили, что авария произошла вчера вечером. По предварительным данным, ее устроил водитель иномарки Ford Focus. Он не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan, который в свою очередь зацепил Hyundai Solaris. От удара Hyundai покатился и зацепил Kia K5.

- Сейчас проводится проверка, специалисты выяснят все обстоятельства и детали произошедшего, - прокомментировали в ГИБДД.

Ранее в Волгодонске зарегистрировали еще одно массовое ДТП. Одному из водителей стало плохо за рулем и он не успел вовремя затормозить.

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