В Ростовской области выявили 322 случая COVID-19, на инвазивной ИВЛ - 29 человек

Лечение в стационарах получает 2561 пациент Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за сутки подтвердили 322 случая COVID-19. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей - 2467. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили власти.

Новые случаи подтвердили в 48 городах и районах региона. Больше всего инфицированных выявили в Ростове - 113. На втором месте находится Сальский район, там 12 заболевших, в Аксайском и Красносулинском районах - 11, в Азове, городе Гуково и Каменске-Шахтинском - по 10.

Меньше всего положительных тестов - по 1 - за сутки подтвердили в Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Родионово-Несветайском, Советском, Усть-Донецком и Целинском районах.

Среди новых заболевших 45,7% - в возрасте от 18 до 45 лет; 30,1% - от 46 до 65 лет; 12,7% - от 66 до 79 лет; 3,4% - старше 80 лет; 8,1% - дети.

Лечение в стационарах получает 2561 пациент. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 29 человек, на неинвазивной ИВЛ – 230.

Зарегистрировали еще 21 умершего с COVID-19. Это 12 женщин 37, 53, 54, 60, 65, 73, 74, 79, 80, 82 лет, и 9 мужчин 52, 56, 58, 65, 68, 72, 73, 79 лет. У всех были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем. Таким образом, всего жертвами коронавируса в области стали 4899 человек.

Сейчас полностью привились уже 550333 жителя Дона. В Ростове вакцинировали уже 54% местных жителей.

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