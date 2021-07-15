33,6 млн медицинских масок произвели в Ростовской области с начала года

Также в регионе выпустили более 14,4 млн штук немедицинских масок. Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области с начала 2021 года произвели более 33,6 млн штук медицинских масок. Качество продукции соответствует ГОСТу, сообщил замгубернатора Игорь Сорокин. Эти маски поставляют на промышленные предприятия, в медучреждения и аптеки.

Также, по словам Игоря Сорокина, сейчас в регионе поддерживают предприятия, выпускающие такие маски. Например, организации могут воспользоваться льготным займом и получить средства под 1% годовых на срок от 2 до 5 лет.

Ранее донские власти сообщили, что в с января по июль в области выпустили более 14,4 млн штук немедицинских масок. Производством подобных изделий занимаются более 110 швейных предприятий. Запас немедицинских масок сейчас составляет 115 тысяч штук.

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