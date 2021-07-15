С кладбищенских оград вор выручил более 50 тысяч рублей

Разграбить успели шесть могил
Фото: Андрей АБРАМОВ
Пропажу могильной ограды на кладбище в городе Шахты заметил родственник умершего, пришедший навестить близкого. Мужчина обратился в полицию. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
- Сотрудники полиции задержали 31-летнего местного жителя. Ранее он уже был судим за умышленное уничтожение и повреждение имущества, - уточняется в сообщении. - Как выяснилось, мужчина разбил чугунную ограду молотком, а затем сдал ее на металл. Сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.
Полицейские также установили причастность злоумышленника к совершению шести подобных случаев в городе. Сумма ущерба которых составила более 50 тысяч рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье “Кража”.
Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
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